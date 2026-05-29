Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ASFİM (Antalya Spor ve Fitness Merkezi), Korkuteli ilçesinde vatandaşları sporla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM Korkuteli'de her yaştan bireyin fiziksel gelişimine katkı sağlayacak farklı branşlarda düzenli spor eğitimleri veriliyor.

ANTALYA (İGFA) - Merkezde Reformer Pilates, Pilates, Step Aerobik ve Çocuk Jimnastiği branşlarında eğitimler, haftada iki gün olacak şekilde gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Spor programları Pazartesi-Çarşamba ile Salı-Cuma günleri uygulanıyor.

Sabah 09.00'da başlayan dersler, akşam 20.30'a kadar devam ediyor. 16-70 yaş arası yetişkin gruplara yönelik olarak planlanan eğitimler, sağlıklı ve aktif yaşamı destekliyor.

BAŞVURULAR ONLİNE

ASFİM merkezlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar genclikspor.antalya.bel.tr üzerinden başvuru yapabiliyor. Telefon ile işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise 0(242) 321 24 70 numarayı arayarak hem bilgi hem de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.