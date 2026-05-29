İzmir Gaziemir Belediyesi, taziye hizmetleriyle yakınını kaybeden vatandaşların acılı günlerinde yanlarında oluyor. Zor günlerinde yurttaşların yükünü hafifleten belediye, Nisan 2024'ten bu yana geçen iki yıllık sürede bin 239 aileye taziye hizmeti sundu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Gaziemir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Taziye Hizmeti kapsamında, vefat bilgisi sisteme düştüğü anda belediye ekipleri aileyle iletişime geçiyor. Ailenin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda harekete geçen ekipler, acılı günlerinde vatandaşlara hizmet vererek destek oluyor. Belediyeye ait ikram araçları, cenaze evlerinin önünde gün boyunca hizmet sunarak taziyeye gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu araçlardan çay, kahve ve su ikramı yapılarak ailelerin bu süreçte yaşadığı yük azaltıyor. Ayrıca cenazesi bulunan ailelere pide ve ayran ikramı yapılarak destek sağlanıyor.



Taziye çadırı, masa, sandalye ve servis desteği

Taziye hizmeti kapsamında Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından taziye çadırı, masa, sandalye ve servis desteği de veriliyor. Demonte özellikteki taziye çadırları, yakınını kaybeden ailelerin talebi doğrultusunda evlerinin bulunduğu sokağa veya bahçeye kuruluyor. Üç gün boyunca vatandaşların hizmetine sunulan çadırlar, özellikle kış aylarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçiyor. Acılı ailelere masa, sandalye ve ulaşım hizmeti de veriliyor. Servis desteğiyle de cenazeye katılan vatandaşların camiden mezarlığa ulaşması sağlanıyor.



'Vatandaşlarımızın iyi günlerinde olduğu gibi en zor anlarında da yanında oluyoruz' diyen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 'Yakınlarını kaybeden hemşehrilerimizin acısını paylaşmak, bu süreçte onların yükünü bir nebze olsun hafifletmek için Taziye Hizmetlerimizle destek sağlıyoruz. Acıyı paylaşmanın, dayanışmayı büyütmenin toplumumuzu güçlendirdiğine inanıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen iki yıllık sürede 1.239 aileye taziye hizmeti vererek yurttaşlarımıza destek olduk. Sosyal projelerimizle hayatın her anında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.



