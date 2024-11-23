Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Meclis Toplantısı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi ev sahipliğinde Marmaris’te gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği gibi konuların ele alındığı Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı Marmaris’te gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, birlik üyesi olan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra meclis üyeleri de katıldı.

Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Meclis toplantısının açılış konuşmasını ise ev sahibi olan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptı. Aras konuşmasında “Memleketimiz Muğla, kesintisiz insan yerleşimiyle 8 bin yıllık geçmişe sahip, Akdeniz ve Ege’nin en önemli kentlerinden biridir. Bir Akdeniz kenti olarak Muğla, antik çağlardan günümüze kadar birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde bu kültürel çeşitliliğin mirası, günlük yaşamımızın pratiklerinde yaşamaya devam etmektedir. Muğla, içinde bulunduğumuz dünyayı şekillendiren paha biçilemez düşüncelerin oluştuğu bir şehirdir. Bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz 'demokrasi' gibi sosyal yeniliklerin ortaya çıktığı bir tarihe Muğla’da ev sahipliği yapmaktayız. Muğla gibi dinamik bir şehre hizmet etmek ve dünya çapında şehirlerle güçlü bağlar kurma geleneğini sürdürmek müthiş bir ayrıcalık.

Ege’nin incisi kentimiz doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle insanları kendine çekerken, her biri ayrı güzelliklere sahip 13 ilçesi ve keşfedilmemiş yönleriyle ziyaretçilerini adeta büyüler. Böylesine eşsiz bir coğrafya ve fırsata sahip olmanın verdiği sorumlulukla çalışmalarımıza hızlıca başladık. Bugün, 8 bin yıllık kültürel mirasıyla şehrimiz, dünyayla bir kez daha buluşmanın heyecanını yaşıyor. Oluşturduğumuz yol haritası ile Muğla’nın kültürel mirasını dünyaya tanıtma yolculuğuna büyük bir heyecanla çıktık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, uluslararası ve bölgesel bağlarımızı güçlendirmeye ve hem şehirlerimiz hem de küresel topluluğumuz için fayda sağlayacak iş birliği yollarını keşfetmek için büyük bir kararlılıkla çalışmalarımıza başladık. Ortak fayda sağlayan girişimlerle, karşılıklı öğrenmeyi, en iyi uygulamaların değişimini kolaylaştırabileceğimize ve toplumlarımızın ilerlemesine önemli ölçüde katkıda bulunabileceğimize inanıyorum. Kentsel planlama, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, tarım, turizm, kültür ve kültürel miras gibi alanlarda birçok ortak proje ve iş birliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz." İfadelerine yer verdi.

Aras ayrıca Muğla’da yapılan çalışmalardan dolayı birlik tarafından verilen 3 ödül nedeniyle mutluluk duyduğunu da dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş yaptığı konuşmada 8 Haziran 2024’de başkanlık görevine seçilmesinin ardından, birliğin yürüttüğü projeler ve tarihi mirasın korunması için yapılan çalışmaları paylaştı. Yavaş, Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşunun 2000 yılına dayandığını ve bugüne kadar önemli adımlar atıldığını belirtti. Birliğin, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasında öncü bir rol oynadığını vurgulayan Yavaş, 1999 yılında Beypazarı’nda başlatılan dış cephe yenileme çalışmalarının bu sürecin ilk örneklerinden olduğunu söyledi. Tarihi Kentler Birliği’nin bugüne kadar 120 toplantı gerçekleştirdiğini, 5 bin uzmana eğitim verdiğini ve birçok kültürel projenin hayata geçirildiğini belirten Yavaş, yerel yönetimlere tarihi mirası koruma noktasında büyük sorumluluklar verildiğini söyledi. Ayrıca, Milli Mücadele Rotası gibi projelerle, tarihi olayların sahiplenilmesini ve kültür turizminin desteklenmesini hedeflediklerini ifade etti. Yavaş, birliğin sadece bir kurum değil, aynı zamanda dayanışma dolu bir aile yapısına sahip olduğunu belirterek, tarihi mirasa sahip çıkma noktasında tüm belediyelere çağrıda bulundu.

Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise toplantıda bir sunum yaptı. Şehir plancısı Dr. Kerem Ekinci ile birlikte tarihi doku ve çevrelerin korunması konusundaki çalışmaların öncüsü sayılan merhum Oktay Ekinci’nin “Yaşayan Muğla” kitabı üzerine yaptığı sunumda Başkan Köksal, geçmişten günümüze Menteşe’nin tarihi ve kültürel değerleri ile bu değerlerin korunması ve yaptıkları çalışmalardan da bahsetti.