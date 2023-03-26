İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan, AKP listelerinden seçime gireceği açıklanan Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) hakkında açıklama yapmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Sözcü TV'ye bağlanarak canlı yayında konuşan Saadettin Tantan, “HÜDA PAR’la Hizbullah arasında tabii ki bağ vardır” dedi.

Tantan, “İsimleri tek tek saymaya gerek yoktur. 57. Hükümet döneminde Hizbullah evlerinin nasıl ortaya çıkarıldığına, Gaffar Okkan’ın nasıl öldürüldüğüne, Başbakan Yardımcısı olarak şahit olmuş biri. Bunları nasıl söyleyebiliyor anlamak mümkün değil. HÜDA PAR’ın alt yapısının kimlerden oluştuğunu gazetelerde, televizyonlardan bir bir saydık. Paraların kimden geldiği biliniyor. Oradaki faaliyetleri nasıl ortaya çıkardığımızı yakinen takip eden bir isim Bahçeli. İnanarak söylediğini düşünmüyorum yeniden parlamentoya girebilme kaygısıyla söylediğini düşünüyorum” diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir" demişti.

Bahçeli, "Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur" ifadelerini kullanmıştı.