Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sürecinde 5'nci gün: Hangi aday kaç imza topladı?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi, seçmenler tarafından belirlenecek Cumhurbaşkanı adayları için beşinci gün atılan imza sayıları açıklandı. İmza atma süreci yarın 20'de sona erecek.



Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sürecinde 5'nci gün: Hangi aday kaç imza topladı?

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için beşinci gün atılan imza sayıları açıklandı.

Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında, cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Davut Turan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor.

İMZA VERME 27 MARTTA SONA ERECEK

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için süreç de yarın 20.00'de sona eriyor.

İşte 100 bin imzada son durum:

Muharrem İnce : 111 bin 305

Fatih Erbakan : 69 bin 208

Sinan Oğan: 107 bin 637

Doğu Perinçek : 24 bin 563

Yakup Türkal : 2 bin 838

Erkan Trükten : 2033

Tevfik Ahmet Özal : 1361

İrfan Uzun : 1073

Halil Murat Ünver : 458

Hilmi Özden : 422

Davut Turan : 118