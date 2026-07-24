Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yurt Dışı Türk Şehitlikleri ve Anıtları Haritası'nı vatandaşların erişimine açtı. Dünyanın 48 farklı ülkesinde bulunan 172 şehitlik ve anıt, dijital harita üzerinden görüntülenebilecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Harita Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yurt Dışı Türk Şehitlikleri ve Anıtları Haritası'nın kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatan toprakları dışında dünyanın 48 farklı ülkesine yayılmış 172 Türk şehitliği ve anıtının özel bir çalışma kapsamında dijital ortamda haritalandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların kıtaları aşan bu tarihi mirası dijital harita üzerinden takip edebileceği vurgulanarak, yurt dışındaki şehitlikler ve anıtların konumlarına tek platform üzerinden erişilebileceği ifade edildi. Çalışmanın, hem tarihî hafızanın yaşatılmasına hem de şehitlikleri ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ile araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmasına katkı sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.

Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından vatan toprağından uzakta, dünyanın 48 farklı ülkesine yayılmış 172 şehitlik ve anıtımız özel bir çalışma ile haritalandı.



Kıtaları aşan bu şanlı mirası ve kahramanlarımızın bıraktığı ölümsüz izleri harita üzerinden takip edebilirsiniz.: pic.twitter.com/ov73I73ZJu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2026

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, 'Sınırların ötesinde parıldayan ebedî gururumuz olan tüm kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.' ifadelerine de yer verdi.

Yurt dışındaki Türk şehitlikleri ve anıtlarına ilişkin dijital haritaya Harita Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı çevrim içi platforma erişmek için tıklayabilirsiniz