Artan hava sıcaklıkları akıllı telefonların performansını ve batarya ömrünü olumsuz etkileyebiliyor. Uzun süre güneşte kalma, şarj sırasında yoğun kullanım ve yüksek ekran parlaklığı cihazların aşırı ısınmasına yol açarken, uzmanlar yaz aylarında telefonların korunması için önemli uyarılarda bulunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları yalnızca insan sağlığını değil, elektronik cihazların çalışma performansını da etkiliyor. Özellikle akıllı telefonlar; güneş altında kalma, navigasyon kullanımı, video çekimi, mobil oyunlar ve yüksek ekran parlaklığı gibi yoğun işlemler nedeniyle kısa sürede aşırı ısınabiliyor.

Telefonların sıcaklığı arttığında cihazlar, donanım ve bataryayı korumak amacıyla işlemci hızını veya ekran parlaklığını otomatik olarak düşürebiliyor. Bu durum uygulamaların yavaş çalışmasına, oyun performansının düşmesine, şarj süresinin uzamasına ve bataryanın daha hızlı tükenmesine neden olabiliyor.

Yaz aylarında telefonların performansını korumak için alınabilecek önlemler ise şöyle:

GÜNEŞ ALTINDA BIRAKMAYIN

Telefonların plaj, balkon, pencere önü veya güneş alan yüzeylerde uzun süre kalması sıcaklığın hızla yükselmesine neden oluyor. Kullanılmadığı zamanlarda cihazların gölgede ve serin bir yerde tutulması öneriliyor.

ARAÇ İÇİNDE UNUTMAYIN

Kapalı araçların iç sıcaklığı kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaşabiliyor. Bu nedenle telefonların özellikle ön konsol veya koltuk üzerinde bırakılmaması gerekiyor.

ŞARJ SIRASINDA YOĞUN KULLANIMDAN KAÇININ

Şarj olurken oyun oynamak, uzun süre video çekmek veya navigasyon kullanmak batarya ve işlemcinin aynı anda yük altında çalışmasına neden olarak ısınmayı artırabiliyor.

EKRAN PARLAKLIĞINI KONTROL EDİN

Ekranı sürekli en yüksek parlaklıkta kullanmak enerji tüketimini ve cihazın ürettiği ısıyı artırıyor. Otomatik parlaklık ayarının kullanılması, telefonun daha dengeli çalışmasına yardımcı oluyor.

GEREKSİZ UYGULAMA VE BAĞLANTILARI KAPATIN

Arka planda çalışan uygulamalar, GPS, Bluetooth ve mobil erişim noktası gibi özellikler cihazın daha fazla enerji harcamasına neden olabiliyor. Kullanılmayan özelliklerin kapatılması öneriliyor.

AŞIRI ISINAN TELEFONU DOĞAL ŞEKİLDE SOĞUTUN

Telefon belirgin şekilde ısındığında kullanıma ara verilmesi, şarj bağlantısının kesilmesi ve kalın kılıfların geçici olarak çıkarılması gerekiyor. Uzmanlar, cihazların buzdolabı veya dondurucuya konulmaması, oda sıcaklığında doğal şekilde soğumaya bırakılması gerektiğini belirtiyor.

KALİTESİZ ŞARJ EKİPMANLARINDAN UZAK DURUN

Üretici tarafından onaylanmayan veya düşük kaliteli adaptör ve kablolar, şarj sırasında düzensiz enerji aktarımına ve gereğinden fazla ısınmaya yol açabiliyor. Bu nedenle güvenilir şarj ekipmanlarının kullanılması önem taşıyor.

Yaz sıcaklarında telefonların aşırı ısınmasını önlemek, hem cihaz performansını koruyor hem de bataryanın kullanım ömrünün daha uzun olmasına katkı sağlıyor.