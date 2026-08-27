Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürülen kapsamlı yenileme çalışmalarının yanı sıra meydan ile Yeraltı Çarşısı arasındaki erişimi daha güvenli, konforlu ve engelsiz hale getirecek projeyi de yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin simge noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sahada devam eden yatırımları yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmaların geldiği son noktayı değerlendirdi.

Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kapsamlı yenileme çalışmalarını inceledi. Yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda yürütülen düzenleme kapsamında zemin altyapısının yenilenmesi ve yoğun yaya kullanımına uygun bazalt taş kaplamaların uygulanmasıyla meydanın daha dayanıklı, estetik ve konforlu bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Şehrin en önemli yaşam ve buluşma noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmaların şehir hayatını ve ticari faaliyetleri olumsuz etkilememesi için etaplar halinde sürdürüldüğü belirtilirken, yaya ulaşımının kesintisiz devam etmesine de önem veriliyor.

Büyükkılıç, ardından Cumhuriyet Meydanı ile Yeraltı Çarşısı arasındaki bağlantıyı daha güvenli, konforlu ve engelsiz hale getirecek erişim projesinin uygulama alanında incelemelerde bulundu. Proje kapsamında asansör, engelsiz platform ve çeşitli erişim düzenlemeleriyle vatandaşların iki nokta arasındaki ulaşımının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Başkan Büyükkılıç, her iki çalışma alanında da teknik ekiplerle değerlendirmelerde bulunarak projelerin mevcut durumu, uygulama süreçleri ve sahadaki çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı. Büyükkılıç, yatırımların vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, güvenlik, erişilebilirlik ve şehir estetiği gözetilerek yürütülmesi yönündeki çalışmaları da yerinde değerlendirdi.

İncelemeler sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç da Başkan Büyükkılıç'a eşlik etti.

Kayseri'nin merkezindeki önemli kamusal alanları daha nitelikli hale getirmeyi amaçlayan çalışmalarla Cumhuriyet Meydanı'nın hem fiziki görünümünün hem de vatandaşların kullanım konforunun geliştirilmesi hedefleniyor. Cumhuriyet Meydanı ile Yeraltı Çarşısı arasındaki erişim projesinin tamamlanmasıyla birlikte ise farklı yaş ve hareket kabiliyetine sahip vatandaşlar için daha kapsayıcı ve kesintisiz bir ulaşım imkânı oluşturulması planlanıyor.