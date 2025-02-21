Bursa Yıldırım’da Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türk Hava Yolları Cidde Ofisi’nin katkılarıyla Suudi Arabistan’ın Cidde, Riyad, Mekke, Medine, Dammam şehirlerinden gelen tur operatörlerini Bursa’da misafir etti.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım'da Otantik Club Hotel & SPA ev sahipliğinde yapılan B2B toplantısında bir araya gelen turizm acenteleri, otelciler, sağlık turizmi yapan hastaneler ve profesyonel turist rehberleri ile irtibat kurma imkânı yakalayan tur operatörleri, tüm zamanların en güzel şehri Bursa’yı yakından tanıma fırsatı buldu.

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz ile encümen üyeleri Neriman Arat ve Tolga Sarışen’in katılım sağladığı B2B toplantısına Türk Hava Yolları Cidde Ofisi Pazarlama Yetkilisi Ersoy Yıldız, TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Rehberler Odası Başkanı Tansu Erçevik, GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç, Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Metin Yurdakoş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz iştirak etti.

Toplantısında,Bursa adına yeni turizm imkânlarının, paket programların ve yapılabilecek iş birlikleri Suudi Arabistanlı tur operatörleriyle görüşüldü.

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları Riyad Ofisi’nin destekleriyle Suudi Arabistanlı 15 sosyal medya fenomenini Bursa’da enformasyon programına tabi tutan Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği henüz raporlaması devam eden içerik üretme çalışmaları kapsamında yalnızca Snapchat dijital platformu üzerinden Bursa adına Orta Doğu ülkeleri genelinden 35 milyon görüntülenme aldı.