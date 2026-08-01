Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', ağustos ayında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Kayseri Talas'ın Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyon, yarın yine tezgâh açıyor.

Gerek el işi çalışmalar gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu pazara, vatandaşların yine yoğun katılım göstermesi bekleniyor.