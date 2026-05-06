ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Çad Gölü vilayetinde bir askeri üsse yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını güçlü ifadelerle kınadı.
Bakanlık açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden askerler için Allah'tan rahmet dilenirken, yakınlarına ve Çad halkına başsağlığı temennileri iletildi.
Açıklamada ayrıca Türkiye'nin terörle mücadelede Çad'ın yanında olmaya devam edeceği vurgulanarak, iki ülke arasındaki dayanışmanın süreceği ifade edildi.
