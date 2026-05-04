İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin çelişki iddialarını yalanladı. Açıklamada, 2016'dan bu yana 1 milyon 407 bin 568 kişinin ülkesine döndüğü belirtildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Suriyelilerin geri dönüş sayılarına ilişkin çelişki iddialarına yazılı açıklamayla yanıt verdi. Bakanlık, kamuoyuna sunulan verilerin farklı dönemleri kapsadığına dikkat çekerek, karşılaştırmaların bu nedenle yanıltıcı olabileceğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından paylaşılan verilerin 2016 yılından itibaren gerçekleşen toplam gönüllü geri dönüşleri kapsadığı ifade edilirken, buna göre, söz konusu tarihten bugüne kadar Türkiye'den gönüllü, güvenli ve düzenli şekilde ülkesine dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568 olduğu kaydedildi.

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre de Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 280 bin 542 olduğu belirtildi. 8 Aralık 2024 sonrası dönemde gönüllü geri dönüş yapanların sayısının ise 667 bin 565 olduğu kaydedildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, aynı tarihten bu yana bölge genelinde 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine döndüğü tahmin ediliyor. Türkiye'nin 639 bin 995 kişi ile geri dönüşlerde ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

Bakanlık, farklı tarihlere ait verilerin aynı döneme aitmiş gibi sunulmasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.