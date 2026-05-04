Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında bulunduğu Erivan'da birçok liderle bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel barış, ikili ilişkiler ve ekonomik iş birliği öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

'Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar' temasıyla gerçekleştirilen zirvede liderlerle açılış oturumunda bir araya gelen Yılmaz, aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Zirve kapsamında diplomasi trafiğini sürdüren Yılmaz, Jonas Gahr Støre ile yaptığı görüşmede Türkiye-Norveç ilişkilerinin yanı sıra ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayii ve terörle mücadele başlıklarını ele aldı. Türkiye'nin Norveç ile çok yönlü iş birliğini geliştirmeye önem verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ayrıca AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile görüşerek, teşkilatın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barış ve istikrara katkı sağlamaya devam etmesi temennisinde bulundu.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile yapılan görüşmede ise ikili ilişkiler, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Türkiye-Romanya ilişkilerinin farklı alanlarda daha da ileri taşınması yönündeki kararlılık ifade edildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de kapsamlı bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkiler, ulaştırma, enerji, gümrük ve dijital altyapı alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldı. Görüşmede, normalleşme sürecinde atılan adımların somut sonuçlar üretmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Taraflar ayrıca Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptını da değerlendirdi. Yılmaz, bu tür iş birliklerinin kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inandıklarını belirtti.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen temaslarda, bölgesel barış, diyalog ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde mesajlar öne çıktı.