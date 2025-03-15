Adana Alevi Platformu Bileşenleri bünyesindeki 22 STK yöneticisi ile Başkan Zeydan Karalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Adana Milletvekilleri ve CHP Adana İl Başkanı bir araya gelip, Suriye’de yaşanan katliamların durdurulması için yapılabilecekleri görüştü.ADANA (İGFA) - Suriye’de yaşanan şiddet olayları ve katliamlar nedeniyle, Adana Alevi Platformu Bileşenleri olarak adlandırılan 22 Sivil toplum Kuruluşu’nun ve Adana AKAD’ın başkanları, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu, CHP Adana Milletvekilleri Bilal Bilici, Orhan Sümer ve Ayhan Barut ile bir araya geldi.

SURİYE’DE YAŞANANLARA SESSİZ KALINMASI KABUL EDİLEMEZ

Suriye’de rejim değişikliği yaşandıktan hemen sonra CHP Adana Milletvekillerin ve kendisinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşüp, yaşanabilecek şiddet olaylarıyla ilgili kaygılarını ilettiklerini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, sonuçta meydana gelen olayların, endişelerinde haksız olmadıklarını gösterdiğini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Yaşananlar bir din, etnik köken, mezhep meselesi değil, bu insanlık meselesi. Hiçbir insanın, Allah’ın yarattığı bir başka insanı, hangi gerekçeyle olursa olsun öldürmesi, katletmesi kabul edilemez. Türkiye’nin genelinde ve Adana’da insanlarımız, rejimden kaçan Suriyelilerin tamamını kabul etti, evini verdi, paylaştı, kardeş gibi davrandı. İnsanlığın gereğidir bu. Suriye’de son günlerde yaşananlar dünyanın gözü önünde oluyor ve kimse ses çıkarmıyor. İsrail Filistin’i, Gazze’yi bombalayıp, çocukları, kadınları öldürdüğünde, insanları katlettiğinde defalarca konuştuk, kınadık. Biz sadece bir kesime yapılan katliamı, zulmü eleştirmiyoruz. Nerede insana yönelik bir katliam, zulüm varsa karşısındayız. Suriye’deki katliamlara dünyanın sessiz kalması kabul edilemez. Suriye’de savunmasız, silahsız sivil insanlar öldürülüyor. Biz yaşananları biz zümreye, mezhebe mal etmiyoruz, yaşananlara insanlık adına karşı çıkıyoruz. Biz dünyanın neresinde zulüm varsa karşı çıkıyoruz. Bosna’da yapılan katliamlara da Filistin’de gerçekleştirilen kıyıma da karşı çıktık, Suriye’deki zulme de karşı çıkıyoruz. 400 bin Suriyeliyi Adana’da hiçbir problem olmadan ağırladık, onlarla ilgili istihdam projeleri yaptık. Biz aynı insanlığın herkes tarafından uygulanmasını istiyoruz.”