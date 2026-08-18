Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7595 sayılı 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' ile PKK/KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona erdiğinin teyit edilmesi halinde, örgüt kapsamında yürütülen bazı soruşturma ve kovuşturmaların yanı sıra belirli mahkumiyetlerin infazının ertelenmesinin önü açıldı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi öngörüldü.

ANKARA (İGFA) - PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı oluşumların silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilerek bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanması, düzenlemenin uygulanmasının temel şartı olacak.

Kanuna göre, kasten öldürme suçu ile bazı ağır suçlar kapsam dışında tutulurken, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen ve üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis veya müebbet hapis gerektiren suçlara ilişkin süreçler ise 10 yıl ertelenebilecek.

Erteleme süresince dava zamanaşımı işlemeyecek. Bu süre içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılarak soruşturma veya kovuşturmaya devam edilecek. Sürenin yeni bir suç işlenmeden tamamlanması halinde ise kovuşturmaya yer olmadığı veya davanın düşmesi kararı verilecek.

MAHKUMİYETLERİN İNFAZINA DA ERTELEME

Düzenleme, belirli şartlarla kesinleşmiş mahkûmiyetlerin infazını da kapsıyor. Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanların cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası alanlar ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanların infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek.

Bu uygulamada da kasten öldürme ve 1 Haziran 2005'ten önce işlenen bazı ağır suçlardan verilen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları kapsam dışında bırakıldı.

BAŞVURU İÇİN 6 AY SÜRE

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, ilgili Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görevlendirilecek kurumlara yazılı başvuruda bulunmaları gerekecek.

Sürecin takibi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Millî Savunma bakanları ile ilgili üst düzey kamu görevlilerinden oluşacak bir Kurul tarafından yürütülecek.

TBMM bünyesinde ayrıca bir İzleme Komisyonu oluşturulacak.

Kanunla örgüt mensuplarının teslim ettiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, patlayıcı madde, araç, gereç ve diğer malzemelerin kayıt altına alınması da hükme bağlandı.

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