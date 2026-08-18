Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 467 milletvekilinin desteğiyle TBMM'de kabul edilen ve bugün yürürlüğe giren Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, düzenlemenin Türkiye'nin 'huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği' için önemli bir adım olduğunu belirterek emeği geçen siyasi parti ve devlet kurumlarına teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilmesini değerlendirdi.

Kanunun yürürlüğe girmesinin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, düzenlemeyi 'Gazi Meclisimizde tarihî bir mutabakat örneği' olarak nitelendirdi.

Mesajında sürece katkı sunan isim ve siyasi gruplara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Grubu ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Grubu'ndaki milletvekillerini de andı. 'Farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin bugüne kadar gelmesinde katkısı bulunan devlet kurumları ve görevlilerini de tebrik etti.

'AYNI SAMİMİYET VE TİTİZLİKLE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin de mesaj verdi. Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerinin dikkate alınacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanun'un belirlediği zeminde, ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz' dedi. Erdoğan paylaşımın, TBMM'de kabul edilen düzenlemenin ardından sürecin bundan sonraki uygulama aşamasının ilgili kurum ve kurullar tarafından yürütüleceğine vurgu yaptı.

Gazi Meclisimizde tarihî bir mutabakat örneği olarak 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve: Cübbeli Ahmet’ten Süleymancılar açıklaması: FETÖ olma yolunda hızla ilerliyor İçeriği Görüntüle August 17, 2026