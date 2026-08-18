Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ağustos Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.