Tüpraş ile Türk Hava Yolları, Türkiye’nin karbon nötr hedefine ve havacılık sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir iyi niyet anlaşması imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye enerji ve havacılık sektöründe tarihi bir iş birliğine imza attı. Tüpraş ile THY arasında yapılan anlaşma, Türkiye’nin ilk SAF tedarik anlaşması olarak sektöre öncülük ediyor.

Tüpraş, 2026’da İzmir Rafinerisi’nde SAF üretimine başlayarak Türkiye’nin lider SAF üreticisi olmayı hedefliyor. THY ise çevresel sürdürülebilirlikte küresel liderliğini güçlendiriyor.

TÜPRAŞ’TAN SAF HAMLESİ

Türkiye’nin jet yakıtı ihtiyacının yüzde 74’ünü karşılayan Tüpraş, “Enerjimiz Geleceğe” vizyonuyla SAF üretimine odaklanıyor. Bitkisel ve hayvansal ham maddelerden üretilecek SAF, karbon emisyonlarını yüzde 87’ye varan oranda azaltacak ve ICAO’nun CORSIA programıyla uyumlu olacak. Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “2026’da SAF üretimine başlayacağız. 300 bin ton kapasiteli yeni ünitemizin yatırım değerlendirmesini bu yıl tamamlayacağız. Bu iş birliği, 2050 karbon nötr hedefimize giden yolda önemli bir adım” dedi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Sürdürülebilirlik operasyonel mükemmeliyet kadar öncelikli. Tüpraş ile yapılan bu anlaşma, Türkiye’nin SAF üretim kapasitesini artırırken çevresel ve ekonomik fayda sağlayacak. 2050’de karbon nötr hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz” diye konuştu.