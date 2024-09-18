Bu sabah saat 05.33’te, 25 derece Balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşti. Astrolog Evrim Seda, bu ay tutulmasının etkilerinin 2027 yılına kadar devam edebileceğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Süper Kanlı Ay Tutulması fedakarlık, gerçeklerden arınma ve kendini bırakma enerjisini artırırken empati ve sezgileri güçlendirebilecek, bağımlılıklara yönelme riskini de artırabilecek.

Bu tutulma ile birlikte hastaneler, denizler ve sanat gibi konuların ön plana çıkabileceğini belirten Astrolog Evrim Seda, öte yandan dengesizlikler ve paranoya gibi olumsuz durumların yaşanabileceğine de dikkat çekti. Seda, su elementiyle bağlantılı olduğu için sel, su kazaları ve salgın gibi hastalıklara da dikkat edilmesi gereken bir dönem olduğuna karşıda uyarıda bulundu.

AY TUTULMASINDA ENERJİLER ÇOK YOĞUN

Bu ay tutulmasında enerjilerin çok yoğun ve aktif olduğunun altını çizen Astrolog Evrim Seda, “Duygusal iniş ve çıkışlar çok fazla, zaman zaman depresif olabiliriz çünkü bu tutulmaya Neptün ve Satürn eşlik ediyor. Hayallerimiz bizi çok daha fazla etkileyecek iken sisli bir bulut içerisinde olabiliriz. Bir taraftan Satürn sorumluluk almamızı isteyeceğinden gel gitlerimiz çok fazla olabilir. Saatimiz saatimize uymayacak, dengesiz davranışlar sergileyebiliriz. Balık burcunda olduğundan duygusal iniş- çıkış yaşama ihtimalimiz çok yüksek.” ifadelerini kullandı.

AY TUTULMASININ KÖTÜ ENERJİSİNDEN NASIL KURTULABİLİRİZ?

Buy ağır enerjilerden kurtulabilmek adına ruhu besleyecek aktiviteler yapılmasını öneren Astrolog Evrim Seda, bu kapsamda yoga yapılabileceğini, dua okunabileceğini ve denizin sesinin dinlenebileceğini dile getirdi.