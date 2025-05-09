DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı’nda Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait AH-1W Süper Cobra helikopterleri, top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefleri başarıyla vurdu.ANKARA (İGFA) - Türk Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de 6-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımına göre, tatbikat kapsamında AH-1W Süper Cobra helikopterleri top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefleri tam isabetle imha etti.

Tam İsabet! ????DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefler başarıyla imha ediliyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/w3k2d2oUbY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2025

120 gemi ve 85 hava aracının katıldığı tatbikat, Deniz Kuvvetleri’nin harekât kabiliyetini ve müşterek çalışma yeteneklerini sergiliyor.

Tatbikatın 17 Mayıs’ta sona ereceği öğrenildi.