Sumud Filosu, 100'den fazla tekne, Gazze'nin yıkılan mahallelerinin isimleriyle Barselona'dan yola çıkıyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

İsrail'in Gazze'deki katliama dur demek ve yıllardır süregelen ablukayı kırmak için sivil bir inisiyatifle kurulan Sumud Filosu, Barselona'da demir alıyor. Filoda yer alan Mardin Memur-Sen İl Başkanı Abdulselam Demir, hava şartlarının uygun olması durumunda bugün itibarıyla tarihin en büyük sivil deniz eylemlerinden birini başlatacaklarını duyurdu.

100'ün Üzerinde Tekne ile Dev Organizasyon

Demir'in paylaştığı bilgilere göre, filoda 100'ün üzerinde tekne yer alıyor. Tüm hazırlıkların tamamlandığı organizasyonda katılımcılar, sadece fiziksel bir yardım değil, aynı zamanda silinmek istenen bir tarihin ve coğrafyanın mesajını taşıyor.

Teknelerin İsimleri Gazze'nin Hafızası Oldu

Filodaki tekneler, özel bir anlam yüklenerek isimlendirildi. Her bir tekneye, Gazze'de işgal ve saldırılar neticesinde yakılan, yıkılan veya haritadan silinmeye çalışılan bir köy, belde ya da mahallenin adı verildi.

Filoda yüze yakın diğer yerleşim adı, Akdeniz sularında Gazze'nin direnişini ve maruz kaldığı yıkımı dünya kamuoyuna haykıracak.

'Hazırlıklar Tamam, Gözümüz Havada'

Abdulselam Demir, yaptığı son açıklamada heyecanın ve kararlılığın altını çizerek şunları söyledi:

'Bütün hazırlıklarımız tamam. Teknelerimiz her biri bir Gazze parçası gibi; Al Tirra'dan Han Yunus'a kadar yıkılan yerlerimizin adını taşıyoruz. Hava müsait olması halinde bugün, 12 Nisan'da Barselona'dan yola çıkacağız. Hedefimiz bellidir: Ablukayı kırmak ve katliama dikkat çekmek.'

Uluslararası Kamuoyuna Çağrı

Barselona limanında demirli olan 100'ü aşkın tekne, yola çıkmak için uygun hava durumunu beklerken, Sumud Filosu yetkilileri uluslararası topluma seslenerek sivil denetim ve güvenlik çağrısında bulundu. Filo, sadece bir yardım konvoyu değil, aynı zamanda adaletin rotası olarak tanımlanıyor.