Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve bir üreticiye ait biberlerin hayvanlara verildiğini gösteren görüntülerin eski olduğunu açıkladı. Bakanlık, kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar hakkında adli süreç başlatıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, son günlerde sosyal medyada yayılan ve bir üreticiye ait biberlerin hayvanlara yem olarak verildiğini gösteren görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, söz konusu görüntülerin yeni değil, 2025 yılı Ağustos ayına ait olduğunu bildirdi. Açıklamada, görüntülerin 7 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan bir olaya ilişkin olduğu, olayın ardından derhal inceleme ve denetim sürecinin başlatıldığı belirtildi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan yerinde incelemeler sonucunda konunun tüm yönleriyle araştırıldığı ve adli mercilere intikal ettirildiği ifade edildi.

Bakanlık, eski tarihli görüntülerin bugün yeniden dolaşıma sokularak kamuoyunda yeni bir olay yaşanıyormuş izlenimi oluşturulmasının 'kasıtlı bir manipülasyon girişimi' olduğunu vurguladı. Paylaşımların, üretici ile tüketici arasında sorun varmış algısı yaratmayı amaçladığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kamuoyunu yanıltıcı ve kışkırtıcı içeriklerin suç teşkil ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu tür paylaşımları yapan kişi ve hesaplar hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Konunun ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği kaydedildi.

https://twitter.com/ticaret/status/2043271322029924656

Ticaret Bakanlığı, yaş sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığın sağlanması, usulsüz uygulamaların önlenmesi ve hem üreticilerin hem de tüketicilerin haklarının korunması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca, gerçek dışı bilgi ve algı operasyonlarına karşı hukuki sürecin titizlikle işletileceği vurgulandı.