KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi UlaşımPark A.Ş., vatandaşlara sunduğu kesintisiz ve konforlu ulaşım hizmetini elde ettiği ödüllerle taçlandırıyor. Bu kapsamda UlaşımPark, son olarak Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Türkiye tarafından düzenlenen 9. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülerek önemli bir başarıya daha imza attı.

UlaşımPark'ın daha güvenli, düzenli ve kesintisiz bir ulaşım deneyimini geliştirmek hedefiyle hayata geçirdiği 'Raylı Sistemler için Entegre Dijital İkiz Platformu Projesi' ödül aldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. AUS Avrupa Kongresi kapsamında düzenlenen törende UlaşımPark'ın bu yenilikçi projesi takdir topladı. Bu prestijli ödül, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal'a takdim edildi.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ İLE AKILLI ULAŞIM

UlaşımPark A.Ş. tarafından geliştirilen Entegre Dijital İkiz Platformu; tramvay araçları, hatlar, istasyonlar ve işletme sistemlerinin dijital ortamda birebir modellenmesini sağlayan bütünleşik bir sistem olarak öne çıkıyor. Platform sayesinde tüm süreçler gerçek zamanlı olarak izlenip analiz edilebilirken, operasyonel kararlar da daha etkin şekilde yönetiliyor. Sahadan toplanan verilerin işlenmesiyle çalışan sistem, anlık takip imkânı sunarken, olası arızaları da önceden tespit ederek erken müdahale olanağı sağlıyor. Böylece raylı sistem işletiminde reaktif değil, önleyici ve proaktif bir yönetim anlayışı benimseniyor.