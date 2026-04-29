Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği belirtilirken, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunacak çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Sunumlarda özellikle gençleri ve toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık türlerine karşı eğitim, bilinçlendirme ve önleyici çalışmaların önemi vurgulandı.

Toplantıda Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Kütahya İl Müftülüğü ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunumlar yapıldı.

Kütahya Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, il genelinde yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları, kurumlar arası iş birliği süreçleri ve önümüzdeki döneme yönelik planlamalar ele alındı.

Kütahya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kurumlar arası iş birliği ve önleyici çalışmalar ele alındı.

