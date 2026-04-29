Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar ve aileleri tarafından büyük beğeni ve ilgi toplayan projelerinden 'Lokomotif Çocuk Köyü'nün' bir yenisi Gebze'de açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katıldığı tören çocukların neşesi ve heyecanıyla çok renkli görüntülere sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, çocukların güvenli ve eğitici ortamda eğlenmesi için hayata geçirdiği 'Lokomotif Çocuk Köyü' projesi, Kocaeli'nin dört bir tarafına yayılıyor.

İzmit Doğu Kışla Parkı'nın ardından, Gebze Millet Bahçesinde inşa edilen Gebze Lokomotif Çocuk Köyü de kapılarını açtı. Çocukların ve ailelerin yoğun katılımı ve neşesi ile adeta bayram havasında geçen tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

'ÇOCUKLARIMIZI YARINLARA HAZIRLIYORUZ'

Programın açılışında konuşan Başkan Büyükakın; Lokomotif Çocuk Köyü projesinin yalnızca bir oyun alanı değil, çocukların geleceğe hazırlanacağı önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Daha önce farklı ilçelerde de benzer projeleri hayata geçirdiklerini belirten Büyükakın, bu merkezlerin çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Başkan Büyükakın, çocukların güvenli bir ortamda hem okul hayatına hem de geleceğe hazırlanmasının amaçlandığını belirterek, 'Çocuklarımız burada hem eğitim hayatına hazırlanacak hem de bizi biz yapan değerlerle buluşacak. Geleceğe daha güçlü adımlarla yürüsünler istiyoruz' dedi.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Büyükakın, toplumun her kesimine dokunan projeler ürettiklerini söyledi.

Gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükakın, kısa süre önce Gölcük'te hizmete alınan Saygınlar Kulübü'nün benzerinin Gebze'de de açılacağını da müjdeledi. Konuşmasında belediyeciliğin temel amacının halka hizmet etmek olduğunu dile getiren Büyükakın, 'Belediye halk için vardır. Varlık sebebimiz vatandaşımıza hizmet etmektir. Bu nedenle sadece hizmete odaklanmalıyız' ifadelerini kullandı.

Kocaeli'yi mutlu bir şehir haline getirmek istediklerini kaydeden Büyükakın, tüm kesimleri kapsayan belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin unutulduğu bir yönetim anlayışının eksik kalacağını vurgulayan Büyükakın, hizmette bütüncül yaklaşımın önemine dikkat çekti. Başkan Büyükakın, konuşmasının ardından çocuklarla birlikte Gebze Lokomotif Çocuk Köyü vagonlarını tek tek gezdi, atölye etkinliklerine katıldı. Çocuklarla birlikte fidan diken Başkan Büyükakın, ilk can suyunu da miniklerle beraber verdi. Program, tüm çocukların katılımıyla gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Lokomotif Çocuk Köyü tanıtımı için Gebze Millet Bahçesi'nde çocuklara yönelik birbirinden renkli atölyeler kuruldu. Alanda kum boyama, mozaik yapımı, teraryum yapımı, Türk bayrağı punch yapımı, Türk bayraklı bileklik yapımı, neşeli meyveler, kruvasanyapımı, uçurtma ve marangoz atölyeleri yer aldı. Çocuklar, gün boyunca atölyelerde hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi.

GEBZE LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Gebze Lokomotif Çocuk Köyü sadece bir eğlence alanı değil, çocukların milli değerlerle bağ kurduğu, sorumluluk bilinci kazandığı ve hayal gücünü geliştirdiği bir eğitim merkezi olarak tasarlandı. Lokomotif Çocuk Köyü'nde çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği 10 ayrı vagon bulunuyor. Çocuklar mimarlar, müzisyenler, okurlar, çevreciler, tamirciler, şefler, sağlıkçılar, kaşifler, gönüllüler ve sanatçılar vagonunda eğitim görecek. Alanda ayrıca çocuklar için tarım bahçesi ve loko sahne yer alıyor.enli hale gelecek