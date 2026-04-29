Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada İslam dünyasına birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, yarışmaya 39 ülkeden 41 hafızın katıldığını, final etabının ise Diyarbakır'da gerçekleştirildiğini hatırlattı. Yarışmayı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür eden Erdoğan, dereceye giren hafızları ve jüri üyelerini tebrik etti. Kur'an-ı Kerim'e gönül verenlerin büyük bir manevi yolculuk içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, bu yolun sabır, iman ve sebat gerektirdiğini belirterek İslam büyüklerinden örnekler verdi.

Konuşmasında İslam dünyasında yaşanan sorunlara da değinen Erdoğan, Filistin'den Yemen'e birçok bölgede yaşanan acılara dikkat çekti. Müslümanların zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Enfal Suresi'nden ayetler hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tefrika ve ayrılığın zayıflık getireceğini vurgulayarak, 'Birbirimize kenetlenmek zorundayız' dedi. Erdoğan, zulmün sona erdiği bir geleceğin ancak kardeşlik ve birlikle mümkün olacağını ifade etti.

Tören sonunda Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Erdoğan'a 'Ve La Galibe İllallah' yazılı bir tablo takdim etti.

Programa devlet protokolünden çok sayıda isim de katıldı.