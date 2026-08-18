Konya'da Karatay Belediyesi, ilçe genelinde haşereyle mücadele çalışmalarını hava araçlarıyla destekleyerek genişletiyor.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, geniş ve açık alanlarda yürütülen ilaçlama çalışmalarında özel ekipmanlara sahip hava araçlarından yararlanıyor. Bu uygulamalarla geniş alanlarda daha etkin ve kapsamlı bir mücadele yürütülüyor.

Sahada yapılan incelemelerde, ekilmeyen ve yapılaşmamış arazilerde yoğunluğu tespit edilen haşere türüne ilişkin numuneler alınarak Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Enstitü tarafından incelenen 210 numunenin Nysius cymoides türü olduğu teşhis edildi. Türün Türkiye'de varlığının bilindiği bildirildi.

Karatay Belediyesi tarafından Enstitüye gönderilen yazıda, özellikle ekilmeyen ve yapılaşmamış arazilerde ortaya çıkan türün zaman içerisinde mahallelerde ışığa yönelen kanatlı bir forma dönüştüğünün saha çalışmalarıyla tespit edildiği belirtilerek, türün teşhisi ve mücadele yöntemleri konusunda uzman görüşü talep edildi. Yapılan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda haşereyle mücadelede alınacak tedbirler de şekillendirildi. Ekipler, özellikle haşerenin yoğunluk gösterdiği açık ve otluk alanlara yönelik hava aracı destekli ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırarak, kaynağa yönelik daha etkin bir mücadele yürütmeye başladı.

HAVA ARACI DESTEKLİ İLAÇLAMA

Karatay Belediyesi'nin hava aracı destekli çalışmalarında binlerce metrekarelik alanda ilaçlama gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında ekilmeyen ve yapılaşmamış araziler ile haşere yoğunluğunun tespit edildiği farklı noktalarda uygulamalar gerçekleştirilirken, geniş alanlarda etkili bir mücadele yürütülüyor.

Karatay Belediyesi, hava aracı destekli uygulamaların yanı sıra ilçe genelindeki rutin haşere ve uçkun mücadelesini de sürdürüyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarına gece gündüz devam ederek haşere yoğunluğunun azaltılmasını ve vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamalarını hedefliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilaçlama çalışmalarında hava araçlarından etkin şekilde yararlandıklarını belirterek, 'İlaçlama çalışmalarımızda hava araçları destekli en kapsamlı ve etkili modeli uyguluyoruz. Özel ekipmanlarımızla ekilmeyen, yapılaşmamış ve açık arazilerde ve otluk alanlarda sinek oluşumunu önleyici çalışmalarımızda etkili sonuçlar aldık' dedi. Başkan Kılca, gece gündüz yoğun çalışma yürüten belediye ekiplerine kolaylıklar dileyerek, ilçe genelinde haşereyle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.