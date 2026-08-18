Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde kurulan üretici kadın stantları; kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirirken, girişimcilik hikâyelerine de ilham oluyor.

MERSİN (İGFA) - Bu girişimcilerden biri olan Ayşe Yalçıner de evinde başladığı üretim serüvenini, üretici kadın stantları sayesinde daha geniş kitlelere ulaştırdı. Stantlarda satış yapmanın yanı sıra; müşteri ilişkileri, iletişim ve girişimcilik konularında önemli deneyimler kazanan Yalçıner, elde ettiği birikimle kendi mantı işletmesini hayata geçirdi.

Yenişehir ilçesi, Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü'nün karşı sokağında hizmet veren 'No: 33 Mantı Evi', farklı mantı çeşitlerinin yanı sıra geleneksel lezzetleri de müşterileriyle buluşturuyor.

Kendi işini kurarak üretimini büyüten Yalçıner, farklı yörelere ait mantı ve hingel çeşitleri, çi börek, içli köfte gibi el emeği lezzetleri ev ortamı gibi dekore ettiği dükkanının sıcak atmosferinde müşterilerine sunuyor.

Akrabalarından da büyük destek gördüğü işletmesinde, kadın çalışanlara istihdam sağlayan Yalçıner'in hayali ise işlerini büyüterek daha büyük bir işletmede çok sayıda kadına istihdam sağlamak ve girişimci kadınlara örnek olabilmek.

Büyükşehir Belediyesi'nin kadın girişimcileri destekleyen çalışmaları sayesinde birçok kadın üretimini ekonomik değere dönüştürme fırsatı yakalarken, üretici kadın stantları da kadınların hayallerini gerçeğe dönüştüren önemli bir destek mekanizması olmayı sürdürecek.