Musıki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen “Sultan Bestekarlar Konser Serisi”nin final programı gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen bu özel gece, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ev sahipliğini Musıki Eğitim Vakfı Başkanı ve sanatçı Fikret Erkaya'nın üstlendiği konsere Musıki Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Beyza Uyanoğlu, ünlü oyuncular Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak, Gülsüm Ali ve musıkiseverler katıldı.

Programın sunuculuğunu radyocu ve sanatseverlerin yakından tanıdığı Enes Ergür üstlendi. Konserde, Osmanlı sultanlarının bestelerinden günümüze uzanan seçkin eserler, hanendeler İrem Şamlı, Selin Yücesoy Altınbilek, Murat Avşar, Ahmet Yağmur Kucur ve Sait Berker Seymenoğlu tarafından büyük bir ustalıkla seslendirildi. Dinleyicilerin beğenisini kazanan eserler, geçmişle bugünü buluşturan duygulu bir atmosfer yarattı.

Hanendelere, tanburda Özata Ayan, kanunda Mustafa Tabak, neyde Muhammed Ceylan, kemençede İremnur Yaşar ve ritimde İlayda Uçar eşlik etti. Sanatçıların uyum içindeki icraları, geceye ruh katan en önemli unsurlardan biri oldu.

Sanatseverler için ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu konser, Musıki Eğitim Vakfı’nın kültürel mirasa sahip çıkan çalışmalarından biri olarak büyük takdir topladı. “Sultan Bestekarlar Konser Serisi”, klasik Türk müziğinin zarafetini geniş kitlelerle buluşturarak, izleyicilerine zamanlar arası bir yolculuk yaşattı.