Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Kocaeli için büyük bir yıkımın ve yeniden ayağa kalkma mücadelesinin başlangıcı oldu. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümden afet hazırlıklarına, yapı güvenliğinden bilinçlendirme çalışmalarına kadar hayata geçirdiği projelerle Kocaeli'nin afetlere karşı direncini güçlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin kalbinde derin yaralar açan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Kocaeli için sadece bir felaketin değil, aynı zamanda yeniden doğuşun da başlangıcı oldu. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, şehirlerin enkaza döndüğü o karanlık gecenin acısı hâlâ yüreklerde. Ancak Kocaeli, bu büyük acıyı bir daha yaşanmaması için bir milat olarak gördü.

Başkan Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde yürütülen bilim ve mühendislik temelli çalışmalar sayesinde Kocaeli'nin afetlere hazırlık, müdahale ve kriz yönetimi kapasitesi her geçen gün daha da güçlendi.

'Dirençli Şehir Kocaeli' anlayışını sadece bir söylem olarak değil, sahada karşılığı olan somut adımlarla hayata geçiren Büyükşehir, kentsel dönüşüm projelerinden afet eğitimlerine, teknolojik altyapı yatırımlarından acil müdahale kapasitesine kadar her alanda kapsamlı bir seferberlik başlattı.

Her bir proje, yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması için atılmış kararlı bir adım oldu. Mahalle mahalle yürütülen dönüşüm çalışmalarıyla güvenli yaşam alanları oluşturulurken, vatandaşlara verilen afet bilinçlendirme eğitimleriyle toplumun her kesimi olası risklere karşı hazır hale getirildi. Teknolojinin sunduğu imkânlar en üst seviyede kullanılarak, erken uyarı ve hızlı müdahale sistemleri güçlendirildi.

YARDIM BEKLEYEN ŞEHİRDEN HER YERE ULAŞAN ŞEHRE

Kocaeli artık sadece kendi yaralarını saran bir şehir değil, zor zamanlarda başkalarının yarasına merhem olan, yardım elini uzatan bir dayanışma merkezi haline geldi. Afet bölgelerine hızla ulaşan ekipleri, organize yardım ağları ve güçlü koordinasyon kabiliyetiyle Kocaeli, Türkiye'nin umudu oldu. Dün enkaz altında umut arayanların şehri olan Kocaeli, bugün başka şehirlerin umudu olmak için yola çıkan güçlü bir dayanışmanın sembolü haline geldi. Kentin geçirdiği bu değişimin temelinde ise afetlere hazırlığı önceleyen, insan hayatını merkeze alan ve geleceğe yönelik kararlı adımlar atan bir yönetim anlayışı bulunuyor.

HIZIR 41 İLE YARINLAR DAHA GÜVENLİ

Geçtiğimiz yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hızır 41 Afet Mutfağı, yalnızca bir tesis olmanın ötesinde, zor zamanların en kritik ihtiyaçlarından biri olan beslenme konusunda güven veren güçlü bir dayanışma merkezi oldu. Olası bir afette sadece Kocaeli'nin değil, Türkiye'nin dört bir yanının gıda ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteyle inşa edilen bu merkez, afetlere karşı hazırlıklı olma anlayışının en somut örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Günlük sosyal hizmetlerden halk ekmek üretimine, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda desteklerinden geniş çaplı yardım organizasyonlarına kadar birçok alanda kesintisiz hizmet sunan Hızır 41, afet anlarında ise hızla harekete geçerek sahadaki varlığını güçlü şekilde hissettiriyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremde ve İstanbul'da meydana gelen sarsıntıların ardından dışarıda beklemek zorunda kalan vatandaşlara ulaştırılan mobil gıda ve tır destekleri, bu sistemin ne denli etkin ve hayati bir rol üstlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hızır 41, sadece bugünün değil, yarının da güvencesi olarak Kocaeli'nin dayanışma gücünü büyütmeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, riskli yapıların ortadan kaldırılması için kararlı adımlar atmaya devam ediyor. 'Dirençli Şehir Kocaeli' kapsamda 1 milyon 50 bin metrekare alan kamulaştırılırken, binin üzerinde bina yıkıldı. 'Cedit Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında bin 105 bağımsız bölüm inşa edilirken, 13 Haziran 2026 itibarıyla kura çekimleri tamamlandı ve teslim sürecine geçildi.

PLANLI VE KOORDİNELİ AFET YÖNETİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırladığı planlarla 23 afet grubunu kapsayan güçlü bir yönetim yapısı oluşturdu. Güncellenen planlarla hazırlık seviyesi yüzde 92,5'e ulaştı.

'Dirençli Şehir Kocaeli Projesi' kapsamında AFAD, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde 14 eylem planı hazırlandı. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında 257 eylemin 35'inin koordinasyonu Büyükşehir tarafından yürütülüyor. Ayrıca 132 çadır kent ve 18 konteyner kent alanı belirlenirken, 134 karayolu köprüsü ve 25 yaya köprüsünün deprem risk analizleri gerçekleştirildi.

Bugün Kocaeli, 1999'un acısını unutmadan, o acıdan aldığı güçle geleceğe kararlı adımlarla ilerliyor. Başkan Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sadece binaları değil, umutları da yeniden inşa ediyor. Kocaeli artık sadece bir şehir değil; dayanışmanın, direncin ve yeniden ayağa kalkmanın simgesi olarak yoluna devam ediyor.