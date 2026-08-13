Kayseri Kocasinan Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nda inşaatları başlayan ve devam eden etaplarla birlikte dönüşümün tamamlanmasına yönelik önemli bir adım daha attı.

KAYSERİ (İGFA) - Proje alanındaki son etapların kat karşılığı yapılmasına ilişkin kararın, Kayseri Kocasinan Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında oy birliğiyle alındığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum.' diyerek Kocasinan'ın dönüşüm yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını araladı.

'ERTUĞRULGAZİ'DE BÜTÜN ALANI ÇÖZÜME KAVUŞTURMUŞ OLACAĞIZ'

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların geldiği son noktayı değerlendiren Başkan Çolakbayrakdar, belediye adına oluşacak konutların bölgedeki kat karşılığı anlaşmalar kapsamında değerlendirilerek dönüşüm sürecinin hızlandırılacağını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 'Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nda inşaatları başlayan ve devam eden yerler var. Nasipse artık burada belediyemiz adına oluşacak konutları, o bölgedeki kat karşılığı anlaşmalarda kullanmak diğer taraftan da bu işi yapan müteahhide daireleri teslim etmek adına yetki talep ediyoruz. İnşallah buradaki etaplarla birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız.'

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TAMAMLANMASI İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ'

Kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm çalışmalarında vatandaşların yaşam kalitesini yükselten, modern şehircilik anlayışına uygun yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizerek, ' Kocasinan'ımızın her bölgesinde gerek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla gerekse yenileme ve dönüşüm projeleriyle, ayrıca yeni imara açılan bölgelerde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştiriyor, Kocasinan'ımızı daha da güzelleştiriyoruz. Daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına yoğun bir emek, büyük bir çaba ve gayret gösteriyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacağı, daha yeşil ve daha modern bir Kocasinan inşa etmiş olacağız.' İfadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, 'Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum' dedi.