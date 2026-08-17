İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos'ta günlük yolcu ve uçuş sayısında Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların rekorunu kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında 290 bin 287 yolcuya ve 1.739 uçuşa hizmet verildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş ve yolcu sayısında yeni bir rekora ulaştığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımına göre, 16 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'nda 1.739 uçuş gerçekleştirildi ve 290 bin 287 yolcuya hizmet verildi. Bu rakamlarla havalimanı, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün yeni rekorlara imza attığını belirten Bakan Uraloğlu, havalimanının uluslararası havacılıktaki stratejik öneminin de giderek arttığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın sahip olduğu kapasite, güçlü altyapı ve hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer aldığını belirterek, kırılan yeni rekorların havalimanının küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini ifade etti.

16 Ağustos'ta ulaşılan 290 bin 287 yolculuk günlük trafik, İstanbul Havalimanı'nın yaz dönemindeki yoğun hava trafiğinde ulaştığı yeni zirve olarak kayıtlara geçti.