Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49'uncu Dönem Toplantısı'nın 2027'de İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. Ersoy, hazırlıkların başladığını belirterek organizasyonun Türkiye'nin kültürel mirasının dünyaya tanıtılması için önemli bir fırsat olacağını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dönem başkanlığını üstleneceği UNESCO Dünya Miras Komitesi 49'uncu Dönem Toplantısı'nın 2027 yılında İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantı için hazırlıkların başlatıldığını belirterek organizasyonun kapsamına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile gerçekleştirilen değerlendirmelerde; organizasyon, ulaşım, teknik altyapı, iletişim çalışmaları ve yan etkinliklerin ele alındığını aktaran Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) da hazırlıklara dahil edildiğini kaydetti.

'GÜÇLÜ BİR TANITIM FIRSATINA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Toplantının yalnızca uluslararası bir organizasyon olarak değerlendirilmediğini vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının ve mirasın korunmasına yönelik çalışmaların dünya kamuoyuna anlatılacağını belirtti. Ersoy, ulusal ve uluslararası basının etkin katılımıyla İstanbul ve Türkiye'nin kültürel birikiminin dünyaya tanıtılacağını ifade ederek, özel etkinlikler, alan ve müze ziyaretleri ile Dünya Mirası odaklı programların düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Ersoy, hazırlıkların kapsamlı biçimde sürdürüleceğini belirterek, Türkiye'nin ev sahipliğinin Dünya Mirası alanındaki çalışmaların uluslararası görünürlüğünü artıracak şekilde değerlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

'Dünya mirasının kalbi 2027'de İstanbul'da atacak' diyen Bakan Ersoy, organizasyonun Türkiye açısından önemli bir kültürel tanıtım fırsatı olacağı mesajını verdi.