Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir TIR'ın yasal yüküne gizlenmiş 810 kilogram esrar ele geçirildi. Araç da operasyon kapsamında alıkonuldu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürüyor.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi.

X-Ray taramasından geçirilen araç, detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan aramada, TIR'ın yasal yükünün içerisine gizlenmiş 810 kilogram esrar bulundu.

Uyuşturucunun taşınmasında kullanılan TIR'a da el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede risk analizi, hedefleme ve teknolojik imkânlarla desteklenen gümrük kontrollerinin etkin şekilde devam edeceğini belirtti.