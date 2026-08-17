Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin herhangi bir inanç veya dini yapı üzerinden değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalar üzerinden yürütüldüğünü belirtti. Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasını örnek göstererek, 'İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez' dedi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve çetelerle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, devletin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, örgütlerin kimliğine veya hangi yapı içerisinde faaliyet gösterdiğine bakmaksızın suç teşkil eden eylemlerle mücadele ettiğini vurguladı.

Gürlek, vatandaşların inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımların atıldığını belirterek, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasının da bu mücadelenin örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

'ÖLÇÜT SUÇ TEŞKİL EDEN FİİLLER'

Açıklamasında inanç, dini yapı veya toplulukların kimliğinin soruşturmaların temel ölçütü olmadığını belirten Gürlek, değerlendirmelerin suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalar üzerinden yapıldığını söyledi.

Gürlek, 'İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez' ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, devletin hukuken suç sayılan eylemlerle mücadelede kararlı olduğu kadar, vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığı sürdüreceğini belirtti.

Hatırlanacağı gibi Bakan Gürlek'in açıklaması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve beraberindeki kişiler hakkında yürütülen soruşturmanın ardından geldi. Bakan Gürlek daha önce yaptığı açıklamada, soruşturmanın dini bir görüş, cemaat veya sivil toplum kuruluşuna yönelik olmadığını; mali yapılanmaya ilişkin olduğunu belirtmişti. Bakan Gürlek, devletin suçla mücadelede hiçbir yapıya dokunulmazlık tanımayacağı mesajını yineledi.