Kayseri İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü, trafikte drift atanlara ceza yağdırdı.Kayseri Trafik Şube Müdürü Ali Çalışkan,''Vatandaşın huzuru için ne gerekiyorsa yapıyoruz..Yapmayada devam edeceğiz' dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi üzerinde drift', 'Doğu Sanayide drift', 'Çocuğu tutuyor olman güvenli olduğu anlamına gelmez' ve 'Güvenli yolculuk' konulu sosyal medya paylaşımları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; 'Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi üzerinde drift' paylaşımına konu 2 araç ve sürücüleri ekiplerce tespit edildi. Araç sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 142 bin TL cezai işlem uygulandı, araç trafikten men edilerek sürücülerin ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca araç sürücüsü hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

'Doğu Sanayide drift' paylaşımına konu araç ve sürücüsü ekiplerce tespit edildi; araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 142 bin 719 TL cezai işlem uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edilerek araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca araç sürücüsü hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

'Çocuğu tutuyor olman güvenli olduğu anlamına gelmez' paylaşımına konu araç ve sürücüsü ekiplerce tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin TL cezai işlem uygulandı.

'Güvenli yolculuk' paylaşımına konu araç ve sürücüsü ekiplerce tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 2 bin TL cezai işlem uygulandı.