Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli kadın zanlı yakaladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, JASAT ekiplerinin çalışmasını "Kaçamayacaksınız, tek tek yakalayacağız" başlığıyla duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın yakalandığını açıkladı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar sonucunda "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahıs Kırklareli’nin Vize ilçesinde yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1900416661615694157

Hapis kararıyla aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kurdukları belirten Bakan Yerlikaya, "Jandarma dedektiflerimiz, durmaksızın aranan şahısların izini sürüyor. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım" çağrısında bulundu.