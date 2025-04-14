Ticari süt işletmelerince 857 bin 821 ton inek sütü toplandı. İnek sütü miktarı, Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azaldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Süt ve Süt Ürünleri Üretimi'ne ilişkin Şubat ayı verilerini açıkladı.

Ticari süt işletmelerince Şubat 2025’te toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 857 bin 821 ton oldu. Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,5’lik düşüş kaydedildi. Bir önceki ay (Ocak 2025) 941 bin 377 ton olan süt toplama miktarı, Şubat’ta yüzde 8,9 azaldı.

Süt ürünleri üretiminde de karışık bir tablo ortaya çıktı. Şubat’ta, geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi değişmezken, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,9, yoğurt üretimi yüzde 4,6 arttı.

Buna karşın, içme sütü üretimi yüzde 0,6, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,5 geriledi. Ocak-Şubat döneminde ise inek peyniri üretimi yüzde 0,6, içme sütü üretimi yüzde 1,4 azalırken, ayran ve kefir üretimi yüzde 5,9, yoğurt üretimi yüzde 3,6, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,4 artış gösterdi.

İçme sütü üretimi, Ocak’taki 150 bin 681 tondan Şubat’ta yüzde 11,9’luk düşüşle 132 bin 720 tona geriledi.