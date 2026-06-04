Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle üretime ara verme, proje değişikliği ve kapasite güncellemeleri süreçleri netleşti, mücbir sebepler için özel haklar getirildi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle su ürünleri yetiştiriciliğinde esnekliği artırdı.

Düzenleme ile üretime ara vermek isteyen işletmelere bir yıllık süre verilecek, gerekli görüldüğünde bu süre bir yıl daha uzatılabilecek. Devletin ilan ettiği doğal afet, yangın veya salgın gibi mücbir sebepler durumunda ara verme süresi Bakanlık tarafından belirlenecek.

Projelerinde tür değişikliği, kapasite artırımı/azaltımı, alan değişikliği veya ek ünite kurmak isteyen müteşebbisler için süreçler basitleştirildi. Üç yıllık dönemlerde üretimin proje kapasitesinin %75'in altında kalması halinde, kapasite ve tahsis edilen su alanı yeniden belirlenebilecek ve müteşebbise tebliğ edilecek. Müteşebbis, tebliğden sonra üç ay içinde revize projeyi onaylatıp üretime geçmek zorunda.

Ayrıca devir işlemleri tamamlanmış tesisler için su ürünleri yetiştiricilik belgesinin altmış gün içinde düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Belge düzenlenmeyen projeler iptal edilecek. Kuluçkahaneler de artık aynı denetim ve belge kapsamına dahil edildi.