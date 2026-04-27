İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, genç müzisyenler arasında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmete aldığı 'Stüdyo Kültürpark' bu kez Kazakistanlı öğrencilerden oluşan SAİKESTİK isimli grubu ağırladı. Profesyonel ekipmanlara eriştikleri için memnun olduklarını ifade eden gençler Stüdyo Kültürpark'ta provalarını gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Stüdyo Kültürpark adıyla 2025 yılının aralık ayında hizmete açtığı ücretsiz müzik kayıt stüdyosu, kentte önemli bir açığı kapattı.

İlk günden bu yana yoğun ilgi gören, profesyonel ekipmanlarla kayıt imkanı sunan merkez, rap müzikten halk müziğine kadar tüm branşlara ve her yaştan müzisyene kapılarını açıyor. Kazakistan'dan İzmir'e öğrenim görmek için gelen SAİKESTİK adlı müzik grubunun üyeleri Stüdyo Kültürpark'ta prova yaptı.

SAİKESTİK grubunun solisti Zhaina Dastankyzy, İzmir'deki müzik çalışmalarına ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim gördüklerini belirten Dastankyzy, 'Kazak öğrencilerden oluşan bir grubumuz var. Yaklaşık 3 ay önce üniversitede sahne aldık. Sonrasında Stüdyo Kültürpark'a gelebileceğimiz söylendi. Biz de geldik ve burada prova yapma imkânı bulduk' dedi. Stüdyonun donanımından oldukça etkilendiklerini ifade eden Dastankyzy, 'Gerçekten çok iyi bir stüdyo, ihtiyacımız olan tüm ekipmanlar mevcut. Öğrenci olduğumuz için bizim adımıza mükemmel bir fırsat oldu' diye konuştu.

STÜDYO KÜLTÜRPARK EN SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Stüdyo, genç yeteneklerin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak amacıyla en son teknolojiyle donatıldı. Ses izolasyonu titizlikle yapılan stüdyoda, Mac Studio işlemcilerden Universal Audio ses kartlarına, Genelec referans monitörlerinden Nord synthesizer'lara ve profesyonel davul setlerine kadar dünya standartlarında ekipmanlar bulunuyor. Gençler, piyasada yüksek maliyetler gerektiren profesyonel kayıt olanaklarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde ücretsiz erişebiliyor. Gençlerin kendilerini ait hissedeceği dinamik bir tasarıma kavuşan stüdyo, yalnızca bir kayıt alanı değil, aynı zamanda bir etkileşim merkezi olarak hizmet veriyor. Stüdyodan yararlanmak isteyen gençler https://studyokulturpark.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.