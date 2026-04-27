Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Sports Event Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen 'Bahar Spor Şenliği', 7'den 77'ye her yaştan vatandaşı sporla buluşturdu. Gün boyu süren etkinliklerde pilatesten pickleball'a, çim tenisinden retro basketbola kadar birçok spor dalı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Mersin Sports Event Spor Kulübü iş birliğiyle Bahar Spor Şenliği düzenlendi.

Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte açık hava spor etkinliklerine başlayan Büyükşehir, vatandaşları sporla buluşturdu. Gün boyu süren etkinliklerde pilates, çim tenisi, pickleball, retro basketbol ve çeşitli spor aktiviteleriyle her yaştan Mersinli sahilde spor yapmanın keyfini yaşadı.

Büyükşehir'e ait Panayır Cafe yanında düzenlenen spor etkinliği akşam saatlerine kadar vatandaşların yoğun katılımıyla devam etti.

YORULMAZ: '7'DEN 77'YE TÜM VATANDAŞLARIMIZ KATILABİLİR'

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Spor Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde Spor Organizasyonları Koordinatörü Kubilay Yorulmaz, havaların ısınmasıyla birlikte açık hava spor etkinliklerine başladıklarını belirterek Mersin'in spor kenti kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gün boyunca birçok farklı spor etkinliğinin gerçekleştirildiğini ifade eden Yorulmaz, 'Spor kenti Mersin'imizde havanın da ısınmasıyla beraber açık hava spor etkinliklerimize başlamış olduk.

Güzel bir bahar havasında güne mat pilatesiyle başladık. Gün boyunca da Büyük Cenga, Shoot 90, retro basketbol, pickleball ve çim tenisi gibi branşlarda etkinliklerimiz oldu' dedi.

Sağlıklı yaşamın bir parçası olan sporu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yorulmaz, 'Tüm vatandaşlarımızın düzenli bir şekilde spor yapmasını sağlamak ve bu konuda teşvik etmek en önemli amacımız' ifadelerini kullandı.