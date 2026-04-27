Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçede ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, hem mevcut yolları yeniliyor hem de ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni bağlantı yolları açarak ulaşımı daha akıcı ve erişilebilir hale getiriyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıpranan yolları yenilemek ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yollar açmak amacıyla 7 gün 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Planlanan çalışmalar doğrultusunda ekipler, yeni bağlantı yolları oluşturarak ulaşım konforunu artırıyor. Bu kapsamda Altınova Mahallesi 1. Keskin Sokak'ın Kıta Sokak'a bağlanması için çalışma başlatıldı. Toplam 115 metre uzunluğundaki güzergah, sıfırdan asfaltlanarak ulaşıma açılmaya hazırlandı.

Öte yandan bölgede yapımı süren Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi çevresindeki çıkmaz sokakların açılması için de çalışmalar devam ediyor. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak yol düzenlemelerinin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.