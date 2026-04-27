Mayıs ayının yaklaştığı bugünlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çambaşı-Yeşilce yolunda yer yer 4 metreyi bulan kar yığınları ekiplerin yoğun çalışmasıyla temizleniyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi 5 ayı aşkın süredir yürüttüğü karla mücadele çalışmalarına mayıs ayının yaklaştığı bu günlerde de aralıksız devam ediyor. Doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Ordu yaylalarında karla mücadele çalışması yürütülüyor. Zaman zaman kar yağışlarının yaşandığı Çambaşı-Yeşilce yolunda kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşırken Ordu Büyükşehir Belediyesi de yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede bu denli yüksek kar kalınlığı görülmesi, çalışmaları hem zorlaştırıyor hem de ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için titizlikle çalışırken, kar duvarlarını andıran kütleler metrelerce yüksekliğe ulaşıyor. Zorlu coğrafi şartlara rağmen sürdürülen çalışmalar sayesinde, yayla ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.