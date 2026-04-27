Bursa Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcuları, TBMM 23 Nisan Kupası'nda ortaya koydukları üstün performansla adeta göz kamaştırdı. Genç raketler, BLS Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada dikkat çeken bir başarıya imza attı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan TBMM 23 Nisan Kupası'nda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Toplam 180 sporcunun boy gösterdiği turnuvada Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcuları, sergiledikleri üstün performanslarla dikkatleri üzerine topladı.

8 yaş kızlar beyaz grupta Miray Türkan birincilik elde ederken, Günce Keskinler ikincilik, Ayşe Şirin Çelikcan üçüncülük, Irmak Bingöl dördüncülük kürsüsüne çıktı. Aynı zamanda 8 yaş kızlar kırmızı grupta Elif Beyza Bilgiç turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Bunun yanı sıra 8 yaş erkekler beyaz grupta Tunay Yılmaz şampiyonluk sevinci yaşarken, Kıvanç Alkan ikinci sırada yer aldı. 8 yaş erkekler kırmızı grupta ise Ömer Elik birinciliği elde ederek altın madalyaya ulaştı. Elde edilen bu derecelerle Osmangazili tenisçiler, hem kulüplerine hem de ailelerine büyük gurur yaşattı.