Uzunköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında, ünlü yazar ve şair Sunay Akın ilçe halkıyla buluştu. Atatürk anektodları ve Cumhuriyet tarihinden ilham veren öykülerin paylaşıldığı söyleşide, Uzunköprülüler hem duygusal hem de gurur dolu anlar yaşadı.

Erdoğan DEMİR / EDİREN (İGFA) - Uzunköprü, 23 Nisan coşkusunu edebiyat ve tarihle harmanlayan çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Uzunköprü Belediyresi Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin en sevilen anlatıcılarından Sunay Akın, kendine has üslubuyla Uzunköprülülere hem bir tarih dersi verdi hem de Cumhuriyet'in kuruluş ruhunu damarlarında hissettirdi. Etkinliği Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Osman Aydın ile 500'e yakın Uzunköprülü izledi.

ATATÜRK VE CUMHURİYET'İN BİLİNMEYEN HİKAYELERİ

Sunay Akın, söyleşisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından az bilinen kesitleri, Cumhuriyet'in temellerinin hangi zorluklar ve fedakarlıklarla atıldığını kendine has masalsı anlatımıyla sundu. Tarihin tozlu sayfalarından çıkardığı ilham veren anları izleyicilerle paylaşan Akın, katılımcılara unutulmaz bir 'zaman yolculuğu' yaşattı. Etkinlik sonrası Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin yaptığı açıklamada, 'Ülkemizin yetiştirdiği en önemli aydınlardan biri olan Sunay Akın'ı ağırlamaktan büyük onur duyduk. Hem düşündüren hem de gururlandıran bu anlatımlar, Cumhuriyet değerlerimizi bir kez daha perçinledi. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz' dedi.