Antalya-Alanya Otoyolu’nun özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlarken, seyahat süreleri de kısalıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca temeli atılan otoyolun, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre olacağı, akaryakıt ve zamandan ise yıllık toplam 17,7 milyar lira tasarruf edileceği duyuruldu.ANTALYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu’nun temelini attı.

Bakan Uraloğlu, temel atma töreninde yaptığı açıklamada, Akdeniz’in incisi turizmin başkenti Antalya'da Selçuklu Sultanı Alâaddin Keykubat’ın emaneti Alanya ile kucaklaşan büyük bir projenin temelini attıklarını söyledi.

Antalya’ya iki büyük müjde ile geldiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Şimdi Antalya-Alanya Otoyolumuzla Toroslar’ın eteklerinde, Akdeniz’in masmavi sularının kıyısında, bu toprakların bereketine ve insanımızın alın terine yakışır bir eseri başlatırken, inşallah yine bugün, Antalya’mızın bir başka köşesinde, Demre’de de yat turizminin yeni kalbi olacak Demre Yat Limanı’nın açılışını gerçekleştireceğiz. Canı gönülden inanıyorum ki bu iki muhteşem proje, Antalya’mızı hem denizde hem karada dünya sahnesinde bir adım daha öne taşıyacak, turizmi, ticareti ve yaşamı yeniden şekillendirecektir!” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yol medeniyettir” vizyonu ile Türkiye’yi çağdaş altyapıyla donatma azimlerinin bugün burada bir kez daha vücut bulduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, yeni ulaştırma hamleleriyle Türkiye’ye çağ atlatan önemli altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Karayolu taşımacılığının gelişmiş ülkelerin hem uluslararası hem de ülke içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, son 23 yılda ülkemizin dört bir yanında karayolu ağımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar dolarlık karayolu yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 29 BİN 787 KİLOMETREYE ULAŞTI

2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 29 bin 787 kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Uraloğlu, “Bu yılki hedefimiz de 30 bin kilometrenin üzerine çıkmaktır. Bakın 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 15 bin kilometre bölünmüş yol dediğinde birileri buna inanmamıştı. Biz artık ikinci 15 bin kilometreyi yapıyoruz. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün, 77 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı. Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde 44’ünü oluştururken, trafiğin yüzde 85’ine hizmet veriyor. Yine bu 23 yıl içerisinde 8,5 milyon olan araç sayımız 32 milyona yükselmiş, 52,3 milyar olan taşıt-kilometre değeri, 2024’te 163 milyar olarak gerçekleşti. Yani karayollarımızdaki hareketlilik 3 katına çıkmışken ortalama seyahat hızımız ise saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldi. Antalya-Alanya Otoyolumuz gibi yeni projelerimizle de karayolu ulaşım ağımızın gücüne güç katmaya ve vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Bu arada Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis Tüneli’ni hizmete aldıklarını da anımsatan Bakan Uraloğlu, “Böylelikle Antalya’nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik. Antalya’yı Konya’ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan Demirkapı Tünelini hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 5 dakikada geçilmesini sağladık" dedi.

122 KİLOMETRELİK MEDENİYET HATTI

Bakan Uraloğlu, Antalya ve Alanya’nın Türkiye’nin turizmde parlayan yıldızları olduğunu söyleyerek “Her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan bu merkezlerimiz, yazın sıcak günlerinden kışın ılık esintilerine kadar her mevsim bir cazibe noktası. Ancak, artan nüfus ve turizm hareketliliği, ulaşım altyapımıza yeni bir soluk getirme ihtiyacını doğurdu. İşte, Antalya-Alanya Otoyolu, tam da bu ihtiyaca cevap vermek için çalışmalara başlıyoruz. Otoyolumuz, 84 kilometre ana gövde ve 38 kilometre bağlantı yoluyla toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak” dedi.

Bakan Uraloğlu yolun, Antalya’nın portakal çiçeği kokusunu, Alanya’nın muz bahçelerini, Toroslar’ın çam ormanlarını ve Akdeniz’in esintisini birleştiren bir köprü olarak; turizm ve tarımın kalbinin attığı bu güzel coğrafyada, insanı, ticareti ve kültürü daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir geleceğe taşıyacağını söyledi.

2,5 SAAT SÜREN SEYAHAT SÜRESİNİ 36 DAKİKAYA DÜŞÜRECEK

Antalya-Alanya Otoyolu’nun, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Yolumuz tamamlandığında güzergahtaki mevcut yol ile 150 dakika yani 2,5 saat, yaz sezonunda 4 saate kadar süren seyahat süresini 36 dakikaya düşürecek.” dedi.

Süre hesabının doğru yapılmadığına dair iddiaların olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Herkesin akıllı telefonu var. 84 kilometre ana gövde, 140 kilometre tavsiye ettiğimiz proje hızı… Hesaplayın, eğer bizim bir yanlışımız varsa biz düzeltelim. Ama değilse lütfen kendileri düzeltsin. Böylece trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla; zamandan 16,9 miyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere; yıllık toplam 17,7 milyar lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca 47 bin ton karbon emisyonunu azaltarak, Toroslar’ın çam kokusunu, Akdeniz’in berrak sularını ve bu toprakların doğal güzelliklerini koruyacağız.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, otoyolun, gelecek yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyollarıyla; İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre edileceğinin altını çizdi.