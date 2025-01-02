İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul ile Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında staj protokolü imzalandı. Program kapsamında öğrenciler Spor İstanbul’da staj yapabilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, üniversitelerle yaptığı staj iş birliklerine bir yenisini ekledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi’nin spor bilimleri fakültelerinin öğrencilerine staj yapabilme imkanı tanıyan Spor İstanbul, yeni eğitim dönemi için Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile staj protokolü imzalandı.

Böylelikle Spor İstanbul bünyesinde 115 öğrenci staj yapabilecek.

İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törende protokolü İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara imzaladı. İmzalanan staj protokolü çerçevesinde Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, İBB Spor İstanbul bünyesindeki tesislerde uygulama tecrübelerini artıracak ve pratik çalışma becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Staj programı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının bahar dönemi itibarıyla başlayacak.

İmza töreninde konuşan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, üniversitelerle yapılan bu staj iş birliklerinin öğrenciler için oldukça kıymetli bir fırsat olduğunu belirtti. İBB Spor İstanbul’la başlayan staj iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getiren Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara da, gençlerin İBB Spor İstanbul’da staj yaparak sektörün içinde yer alabilecek olmasının staj sonrası için istihdam fırsatı da oluşturacağına dikkati çekti.