İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim ve İlçe Spor Müdürlükleri iş birliğinde bu yıl 7’ncisini düzenlediği Okullar Arası Spor Festivali sona erdi. Bursa’nın en kapsamlı spor organizasyonlarından biri olan turnuva sonucunda bugün düzenlenen coşkulu törende 196 kupa ve 1230 madalya dereceye giren öğrencilere takdim edildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin ilkini 2016 yılında Başkanlık Kupası ismiyle düzenlendiği ve ilerleyen yıllarda “Okullar Arası Spor Festivali” ismiyle düzenlenmeye başlayan Bursa’nın en kapsamlı spor organizasyonu, bu yıl 7’nci kez gerçekleştirildi. Şubat ayında startı verilen ve İnegöl’de bulunan ortaokul ile liselerin yer aldığı organizasyon, Mayıs ayı sonu itibariyle tamamlandı. İnegöl Belediyesi uhdesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuvalarda 24 lise ile 37 ortaokuldan toplam 2500 öğrenci mücadele etti.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ CENTİLMENCE BİR YARIŞMA ORTAYA KOYDU

Spor Festivalinin ödül töreni bugün İlçe Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Törene turnuvada yer alan okullar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Ödül takdimleri öncesi kürsüye gelerek konuşma yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “İlçemizde 73 bin öğrencimizin bulunduğu bir ortamda bu öğrencilerimizin kardeşlik duyguları içerisinde centilmence mücadele ederek 11 branşta güzel bir spor festivali yaptık. Bugün burada derece giren öğrencilerimizin ödül takdimini gerçekleştireceğiz. Tüm öğrencilerimizi ve onları yetiştiren beden eğitimi öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Tüm okullarımıza teşekkür ediyorum. Centilmence bir yarışma ortaya koydular. Bu festivali düzenleyen belediyemize de teşekkür ediyorum. Çünkü bu düzenlenen spor festivaliyle öğrencilerimiz yeteneklerini ortaya koydular, gösterdikleri mücadeleyle ödüller almaya hak kazandılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SPOR FESTİVALİ HER YIL BİNLERCE ÖĞRENCİYİ SPORLA BULUŞTURUYOR

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ise bu yıl 7’ncisi düzenlenen spor festivalinin İnegöl Belediyesi organizasyonuyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Şubat ayında başlayıp 4 ay yoğun bir maratonla finale ulaşan Spor Festivaline katkı ve destek veren tüm kurumlara, öğretmen ve idarecilere teşekkür eden Dündar, “En büyük teşekkürü de bu organizasyonun baş kahramanları sporcu öğrencilerimize etmek istiyorum. Gençlerimizin enerjisi, inancı, motivasyonu, vizyonu ve ortaya koydukları başarılar gelecek adına bizlere umut veriyor. Bizler de gençlerimiz için her alanda çalışmaya, üretmeye devam ediyor ve geleceğimiz olan evlatlarımızın en iyi eğitimleri alıp en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Özellikle sportif faaliyetlerin gençlerimizin gelişiminde olumlu etkisini ve aynı zamanda kötü alışkanlıklardan korunmak adına önemini biliyoruz. Bu düşünceyle özendirici olması adına şehrimizdeki binlerce öğrenciyi kapsayan bir spor organizasyonuyla bu imkanları tüm öğrencilerimize eşit şekilde sunmak istedik. Spor Festivali bu niyetle ortaya çıkmış bir organizasyondur. Bu organizasyon, 2016 yılından bu yana Bursa’nın en kapsamlı spor organizasyonlarından biri olarak gerçekleştiriliyor. Her yıl binlerce öğrencimizi sporla buluşturuyor, yüzlerce müsabakada gençlerimizin heyecanla yarışmasına vesile oluyoruz” diye konuştu.

61 OKULDAN 2500 ÖĞRENCİ KATILDI

Okullar Arası Spor Festivalinde bu yıl; 11 ayrı branş ve 58 kategoride müsabakalar yapıldığını da hatırlatan Dündar, “Bu müsabakalarda 24 lise ile 37 ortaokuldan toplam 2500 öğrencimiz mücadele etti. Bugün de bu müsabakalarda dereceye giren öğrencilerimizin kupa ve madalyalarını takdim etmek için bir aradayız. Bugün burada 196 kupa ve 1230 madalya sahiplerini bulacak. Ancak şunu özellikle ifade etmeliyim ki bu dereceler birer sembol. Bu müsabakalarda yer almış tüm öğrencilerimiz bizim için şampiyondur. Burada yarışma cesareti ve yeteneğini göstererek hepsi gönüllerimizin şampiyonu olmuştur. Ben bir kez daha tüm öğrencilerimizi kutluyor, önümüzdeki hafta başlayacak yaz tatilinde güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından her branş için ödül töreni gerçekleştirildi. Kupa ve madalyaları öğrencilere protokol üyeleri takdim etti.