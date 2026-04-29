Ankara Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ün sosyal medya üzerinden bir milletvekiliyle yaşadığı polemik ve ardından gelen görev değişikliği, Edirne bürokrasisinde haftanın en çok konuşulan gelişmesi oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Eligül, Ankara'daki görevinden alınarak Edirne Valiliği'ne tayin edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler ve 23 Nisan törenlerindeki tartışmalı paylaşımlarıyla gündeme gelen Ankara Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, görevinden alındı. Eligül, Edirne Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atandı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde görev yaparken sosyal medya kullanımı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Kaymakam Muharrem Eligül'ün yeni görev yeri Edirne oldu. İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'nin müdahil olduğu süreçte, bürokratik nezaket ve sosyal medya etiği tartışmaları ön plana çıktı.

23 NİSAN TÖRENİNDEKİ TARTIŞMA FİTİLİ ATEŞLEDİ

Olaylar dizisi, Ayaş'taki 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı iddiasıyla başladı. Kaymakam Eligül, bu iddialara sosyal medya hesabından hem Türkçe hem de Arapça 'Besmele' ile başlayarak yanıt verdi. Paylaşımında, çekilen fotoğrafları kastederek 'Fotoğrafları uzaylılar mı çekti?' ifadesini kullanan Eligül, kısa süre sonra bu mesajı sildi.

Tartışmaların büyümesi üzerine CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, konuyu TBMM gündemine taşıyacağını belirterek Kaymakam Eligül'e yönelik bir paylaşımda bulundu. Eligül'ün, Milletvekili Akdoğan'a yönelik kamuoyuna yansıyan 'Kes lan!' şeklindeki yanıtı, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Ankara Valiliği'nin inceleme başlatmasının ardından Bakanlık kararıyla Eligül'ün görev yeri değiştirildi.

YENİ GÖREV: EDİRNE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Hakkındaki idari soruşturma devam eden Muharrem Eligül, Edirne Valiliği bünyesinde Hukuk Müşaviri olarak görev yapacak.

Söz konusu atama, özellikle sosyal medya üzerinden siyasilerle girilen diyalogların bürokrasideki yansımaları açısından dikkat çekici bir örnek olarak değerlendirildi.