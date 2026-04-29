ZONGULDAK (İGFA) - Şehrimizde gençlerin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir alan daha hayat buldu. Odaklanmayı kolaylaştıran atmosferi, konforlu yapısı ve huzur veren ortamıyla tasarlanan 1923 Ders Kafe, kapılarını açtı.

Sessizliğin gerçekten hissedildiği, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir ortam sunan bu özel mekân; ders çalışmak, kitap okumak ya da bireysel hedeflerine odaklanmak isteyen gençler için ideal bir buluşma noktası olarak hazırlandı.

İç mekân konforu, çalışma verimini artıracak şekilde planlanırken, pencerelerden görünen manzara da kullanıcıların zihinsel olarak rahatlamasına katkı sağlıyor.

Zamanın daha verimli aktığı, hedeflere bir adım daha yaklaşıldığı bir deneyim sunmayı amaçlayan 1923 Ders Kafe, gençlerin hem üretken hem de keyifli vakit geçirebileceği yeni bir sosyal alan olma özelliği taşıyor.Tüm gençlerimizi bu özel atmosferi deneyimlemeye davet ediyoruz.